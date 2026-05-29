DOETINCHEM — Koor Zonder Grenzen zingt ‘Reis door Europa’ in Doetinchem

geeft op zondag 14 juni 2026 een koffieconcert in de Bizetzaal van aan de Bizetlaan 1 in . Onder de titel Reis door Europa neemt het koor het publiek mee langs bekende liederen, persoonlijke herinneringen en filmbeelden.

Tijdens het concert klinken onder meer Volare, Bella Ciao, Edelweiss en Une Belle Histoire. Het programma duurt ongeveer een uur en is bedoeld voor een breed publiek.

is een projectkoor voor mensen met een kwetsbaar geheugen, bijvoorbeeld door of Parkinson. Zij zingen samen met mantelzangers: ervaren koorleden die muzikaal en sociaal ondersteunen. Het koor staat onder leiding van dirigent Esther Pelgrom. De begeleiding is in handen van pianisten Ingrid de Vries en Marcel Paalman en gitarist Casper de Vries.

Bijzonder aan het concert zijn de filmbeelden van Achterhoekse filmmaker en filmdocent Jorn Snelting. Hij maakte persoonlijke portretten van koorleden, waarin herinneringen aan reizen, ontmoetingen en bijzondere momenten centraal staan.

Het koffieconcert is van 11.00 tot 12.00 uur. Kaarten kosten € 6, inclusief drankje, en zijn verkrijgbaar via .

