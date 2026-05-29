Grolse Wandel 3 Daagse gaat door, maar met kortere routes vanwege weersverwachting

121 keer bekeken

De derde dag van de Grolse Wandel 3 Daagse gaat vrijdagavond gewoon door, ondanks de ongunstige weersverwachting. De organisatie heeft wel besloten de afstanden aan te passen om de veiligheid van deelnemers te waarborgen. Wandelaars die zich hebben ingeschreven voor de routes van 10 en 15 kilometer lopen vrijdag de route van 5 kilometer. Deelnemers aan de 5 kilometer wandelen een verkorte route van 3 kilometer. Daarnaast wordt eerder gestart: vanaf 18.30 uur kunnen deelnemers vertrekken.

De traditionele intocht door het centrum van blijft volgens planning om 19.30 uur plaatsvinden. De organisatie benadrukt dat de maatregelen zijn genomen met het oog op de verwachte weersomstandigheden en dat veiligheid voorop staat.

Wel houdt het bestuur een slag om de arm. Door de wisselende weersverwachting kunnen tot een uur voor aanvang nog wijzigingen worden doorgevoerd. Deelnemers wordt geadviseerd rekening te houden met regenachtig weer en passende regenkleding mee te nemen.

“De organisatie adviseert deelnemers de Facebookpagina goed in de gaten te houden voor eventuele wijzigingen.”

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in