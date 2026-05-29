GROENLO — Galastoet Marianum trekt door Groenlo

Scholengemeenschap neemt op woensdag 10 juni 2026 feestelijk afscheid van de eindexamenleerlingen. Dat gebeurt met de traditionele galastoet door en aansluitend het gala bij .

De galastoet begint om 18.30 uur bij De Bron. De leerlingen rijden daarna via de Ruurloseweg en de Ziekenhuisstraat richting de . Daar stappen zij uit hun voertuigen en lopen zij over de rode loper naar . Langs de route kunnen belangstellenden de feestelijke aankomst bekijken. De intocht duurt naar verwachting tot ongeveer 20.30 uur.

Aansluitend begint het gala, dat duurt tot 22.00 uur. Eindexamenleerlingen van vmbo, havo en vwo komen daar samen om, onder het genot van een hapje en drankje, afscheid te nemen van hun middelbareschooltijd en hun docenten.

Het galacomité van nodigt belangstellenden uit om de stoet langs de route te bekijken en samen met de leerlingen stil te staan bij dit bijzondere moment.

