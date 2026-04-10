DOETINCHEM — Jonge filmmakers uit Achterhoek schitteren op JAFA Filmfestival

Jonge filmmakers uit de Achterhoek stonden dinsdag 31 maart volop in de schijnwerpers tijdens het JAFA Filmfestival 2026 in het Amphion Theater. Leerlingen uit onder meer Groenlo, Winterswijk en Silvolde werden feestelijk ontvangen op de rode loper en maakten kans op prijzen met hun eigen films. Onder leiding van presentator Boaz Boele kregen de genomineerden de kans om hun werk toe te lichten. Een vakjury met filmmaker Jorn Snelting, regisseur Niels Bourgonje en acteur Junte te Winkel beoordeelde de inzendingen. De avond werd geopend door rapper Esmee van Blendid met een persoonlijk optreden.

De prijzen gingen naar uiteenlopende films, van documentaires tot animatie en fictie. Zo won ‘De Zumpe’ van het Houtkamp College de categorie non-fictie en werd ‘Het Bos’ van leerlingen van het Marianum College uitgeroepen tot beste fictiefilm. Ook leerlingen van het Panora Lyceum en Almende College vielen in de prijzen.

De winnaars plaatsen zich voor het Nationale Filmfestival voor Scholieren en krijgen daarnaast de kans om een kijkje te nemen op de set van de serie Woeste Grond.

Het JAFA Filmfestival is een initiatief van onder meer DRU Industriepark, Amphion Cultuurbedrijf, Filmhub Oost en Boogiewoogie. Het evenement biedt jongeren uit de regio een podium om hun talent te ontwikkelen en te laten zien.

