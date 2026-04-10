LANDELIJK — Kabinet grijpt in tegen illegale vapes: focus op jongeren

Het kabinet wil harder optreden tegen de verkoop en het gebruik van illegale vapes. Minister Judith Tielen Hermans van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer op vrijdag 10 april geïnformeerd over nieuwe maatregelen. Doel is om vooral jongeren beter te beschermen tegen de risico’s van vapen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat maar liefst 87 procent van de vapende gebruikers illegale vapes gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om producten met te veel nicotine, verboden smaakjes of vapes die via illegale kanalen worden verkocht, zoals via sociale media of dealers.

Volgens de minister is de huidige aanpak onvoldoende. Daarom wordt de handhaving aangescherpt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt meer bevoegdheden om sneller in te grijpen. Zo wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor ook het in bezit hebben van illegale vapes strafbaar wordt. Nu kan pas worden opgetreden als bewezen is dat ze worden verkocht. Daarnaast wil het kabinet de boetes voor verkopers verhogen, zodat de handel minder aantrekkelijk wordt. Ook komt er meer aandacht voor de online verkoop van vapes, waar jongeren relatief makkelijk toegang toe hebben.

Het kabinet hoopt met deze maatregelen dat minder jongeren beginnen met vapen en dat de gezondheidsschade wordt beperkt. Vapen wordt steeds vaker in verband gebracht met ernstige longproblemen en mogelijk ook kanker.

