EEFDE — Kapel op ’t Rijsselt presenteert nieuw concertseizoen 2026/2027

heeft het concertprogramma voor seizoen 2026/2027 gepresenteerd. Daarmee komt er na een periode van onzekerheid over de toekomst van de Kapel toch weer een nieuw muzikaal seizoen.

Volgens de organisatie is het voortzetten van de concertreeks mede mogelijk dankzij steun van de gemeenten en en de . Ook de grote belangstelling van bezoekers speelt daarbij een belangrijke rol.

Het nieuwe seizoen biedt een gevarieerd programma met instrumentale en vocale concerten. Op het programma staan onder meer werken van Tsjaikovski, Chopin en Joseph Haydn. Ook staat het Spaanse ensemble Capella Sancta Maria op het podium.

Daarnaast sluit de Kapel deze zomer aan bij het in . Op het Gastvrije Podium treedt onder meer het Londense Paddington Trio op. Verder zijn er concerten, lezingen en optredens tijdens het festival.

Ook het Internationale Barokfestival Zutphen is komend seizoen vertegenwoordigd in de Kapel met concerten en activiteiten voor jonge barokensembles.

Meer informatie over het programma staat op Kapel op ’t Rijsselt en het Beethoven Festival Zutphen.

