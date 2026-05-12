GROENLO — Beatles-magie naar De Mattelier in Groenlo

Liefhebbers van The Beatles kunnen zaterdag 30 mei hun hart ophalen in . Daar staat vanaf 20.30 uur de internationaal bekende tributeband The Beatles Revival op het podium.

De Tsjechische band geldt al jaren als één van de meest authentieke Beatles-acts ter wereld. Met identieke kostuums, een linkshandige basgitaar en meerstemmige harmonieën brengen de muzikanten de sfeer van de jaren zestig opnieuw tot leven. Volgens de organisatie lijkt het alsof John, Paul, George en Ringo weer even samen op het podium staan.

The Beatles Revival tourt al meer dan dertig jaar langs theaters en festivals in Europa, Azië en Amerika. De band trad eerder op in de beroemde Cavern Club, speelde tijdens een verjaardag van Queen Elizabeth II en stond ook al eens in een uitverkocht Ahoy.

Tijdens het concert in komen bekende nummers voorbij als Hey Jude, Let It Be, Twist and Shout, Come Together en Yesterday. De organisatie verwacht veel belangstelling voor de avond.

