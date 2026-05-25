GROENLO — Laatste blik in oude Molenberg voordat sloop begint

Een deel van woonzorglocatie De Molenberg aan de Ziekenhuisstraat maakt binnenkort plaats voor nieuwbouw. Daarmee verdwijnen onder meer De Rank en de oude receptie uit het vertrouwde beeld. Voor inwoners die nog één keer door het gebouw willen lopen, organiseert Marga Klompé op vrijdag 12 juni een rondleiding door delen van de oude Molenberg.

Bezoekers krijgen tijdens de rondleiding toegang tot onder andere de voormalige receptie, de kapel, kelderruimtes en De Rank. Voor veel Grollenaren roept het gebouw herinneringen op aan bezoeken aan het voormalige ziekenhuis, werk, ontmoetingen en persoonlijke momenten.

De rondleidingen vinden plaats tussen 13.30 en 16.00 uur. Bezoekers kunnen binnenlopen om nog eenmaal stil te staan bij een locatie die jarenlang een belangrijke rol speelde in .

Het gebouw is grotendeels toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De etages van De Rank zijn minder goed bereikbaar, omdat de lift daar buiten gebruik is.

Aanmelden kan tijdens kantooruren via de receptie van De Molenberg via telefoonnummer 0544 – 47 41 00 of per e-mail via receptie.molenberg@szmk.nl. Meer informatie over de nieuwbouw is te vinden via Marga Klompé nieuwbouw De Molenberg.

