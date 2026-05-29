LANDELIJK — Een DJ booth kiezen voor een feest in de Achterhoek

Van een bruiloft in tot een tentfeest in of een schoolgala in : in de regio staat steeds vaker een DJ achter een nette, afgeschermde opstelling. Dat is niet alleen mooier op foto’s, het werkt ook praktischer. Een DJ booth houdt kabels, flightcases en losse apparatuur uit het zicht en geeft de DJ een vaste werkplek.

Voor verenigingen, cafés en organisatoren van kermisavonden in plaatsen als , of Zelhem is de vraag vaak hetzelfde: welke booth is stevig genoeg, snel op te bouwen en toch makkelijk te vervoeren?

Waar je op let bij het kiezen van een DJ booth

Een DJ booth koop je meestal voor meerdere seizoenen. Let vooral op:

– Formaat en werkbladruimte: werk je met een compacte controller of met twee spelers en een mixer? Reken ook ruimte voor laptop, stroomverdeling en bekabeling.

– Opbouwtijd: bij een drive-in show wil je binnen korte tijd klaarstaan, ook als je alleen opbouwt.

– Gewicht en transport: past de booth in een personenauto, of is een bus of aanhanger nodig? Houd rekening met smalle ingangen van buurthuizen en sportkantines.

– Stabiliteit: op een houten podiumvloer of in een feesttent wil je geen wiebelende opstelling.

– Afwerking en kabelmanagement: een frontpaneel of scrim is een doek of paneel dat kabels uit het zicht houdt en de set rustiger laat ogen.

Drie veelgekozen types voor lokale feesten

In de zie je grofweg drie soorten DJ booths terug.

Compact en licht

Handig voor kleinere zalen en DJ’s die met één controller werken. Deze booths zijn vaak snel te tillen en passen makkelijker in de auto.

Inklapbaar voor mobiele DJ’s

Populair bij drive-in shows die op één avond meerdere locaties aandoen. Uitklappen, apparatuur plaatsen en draaien.

Breed voor vaste opstellingen

Voor cafés, feestzalen en verenigingen met een vaste DJ-plek geeft een bredere booth extra werkruimte en meer mogelijkheden om verlichting of decoratie netjes weg te werken.

Wie modellen en afmetingen wil vergelijken, kan zich oriënteren bij het assortiment DJ booths.

Praktische vragen die vaak terugkomen

Past een DJ booth in een normale auto

Dat verschilt per model. Compacte en inklapbare booths zijn vaak gemaakt voor vervoer in een hatchback of stationwagen. Meet je kofferbak en controleer vooral de ingeklapte maten.

Is een frontdoek standaard inbegrepen

Niet altijd. Soms wordt een scrim meegeleverd, soms is het een accessoire. Controleer dit vooraf, zeker als je een strakke uitstraling wilt zonder zichtbare kabels.

Kan een booth buiten staan

Dat kan, maar let op ondergrond en wind. Op gras of ongelijke tegels helpt een vlakke plaat onder de booth. Bescherm apparatuur tegen vocht en zorg dat niets kan omwaaien.

Waarom een goede booth het verschil maakt

Veel evenementen in de regio draaien op vrijwilligers van buurtverenigingen, sportclubs en scholen. Dan wil je techniek die je snel neerzet en die er meteen verzorgd uitziet. Met een DJ booth voorkom je een wirwar aan kabels in beeld, creëer je een duidelijke werkplek en oogt de hele show professioneler.

Combineer je booth met passend licht en geluid, dan wordt het voor het publiek een complete beleving en voor de organisatie overzichtelijker. Zo blijft de aandacht waar die hoort: op de muziek en een volle dansvloer.

