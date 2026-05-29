WINTERSWIJK — Informatiebijeenkomst in Winterswijk over leven met COPD en de toekomst

Mensen met COPD, hun naasten en andere belangstellenden kunnen op donderdag 4 juni terecht bij een informatiemiddag in het . Tijdens de bijeenkomst ‘ legt uit: Nadenken over de toekomst bij COPD’ geven zorgverleners uitleg over de gevolgen van de longziekte en de mogelijkheden voor behandeling en ondersteuning.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.45 tot 16.30 uur in het auditorium van . De zaal opent om 14.30 uur. Deelname is gratis.

Longarts Lucie Masen en verpleegkundig specialist Moniek Damkot-Rösken vertellen wat COPD betekent in het dagelijks leven, welke ontwikkelingen patiënten kunnen verwachten en welke behandelingen beschikbaar zijn. Ook geven zij praktische tips voor momenten waarop benauwdheidsklachten toenemen.

Daarnaast gaat Joke Wieggers van Sensire in op de ondersteuning die thuis mogelijk is. Daarbij komen niet alleen lichamelijke klachten aan bod, maar ook de emotionele impact van COPD en de rol die familie en naasten kunnen spelen.

Volgens de organisatoren biedt de bijeenkomst deelnemers handvatten om beter voorbereid te zijn op de toekomst en vragen te stellen aan deskundigen.

Aanmelden kan via de agenda op de website van het ziekenhuis: SKB Winterswijk.

