LICHTENVOORDE — Expositie ‘Anders kijken, meer zien’ te zien in bibliotheek

In de bibliotheek aan De Leest 2 in Lichtenvoorde is van april tot en met juni 2026 de expositie ‘Anders kijken, meer zien’ van natuurfotograaf Ria Groot Zevert te bekijken. De tentoonstelling neemt bezoekers mee in een wereld van rust, detail en aandacht voor het alledaagse.

De expositie bestaat uit intieme landschapsbeelden waarin juist het kleine centraal staat. Wat begon als een toevallig moment, groeide voor de fotograaf uit tot een bewuste manier van kijken. De foto’s laten zien hoe vertraging en aandacht kunnen leiden tot nieuwe perspectieven. Veel van de beelden zijn geïnspireerd door de natuur in de Achterhoek.

Naast fotografie is er ook schilderwerk te zien onder de titel ‘Fluisteringen van de berm’. In deze werken worden aquareltechniek en gedroogde bermbloemen gecombineerd, wat zorgt voor een bijzondere mix van kunst en natuur.

Met de expositie wil de maker bezoekers uitnodigen om niet alleen te kijken, maar echt te zien en stil te staan bij details die vaak onopgemerkt blijven. De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

