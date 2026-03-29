LICHTENVOORDE — BreinBieb-proeverij laat senioren kennismaken met creatieve workshops in Lichtenvoorde

In de bibliotheek in Lichtenvoorde vindt op woensdag 15 april een BreinBieb-proeverij plaats. Tijdens deze avond maken senioren, mantelzorgers en zorgprofessionals kennis met creatieve workshops die bijdragen aan een fit brein en nieuwe ontmoetingen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Bibliotheek Lichtenvoorde in samenwerking met Fit-ART en begint om 19.00 uur. Bezoekers krijgen een voorproefje van verschillende workshops, zoals ‘De Kunst van Kijken, Zien en Zeggen’, ‘Verhalen voor je ziel’, ‘Stem, adem en energie’ en ‘Zin in Zen – Kleur je hoofd stil’.

Tijdens de proeverij zijn ook de kunstenaars en begeleiders aanwezig. Zij geven uitleg over hun werkwijze en laten zien hoe de workshops zijn opgebouwd. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren van creativiteit, het versterken van het brein en het bevorderen van sociale contacten.

De workshops zijn bedoeld voor mensen die hun geheugen actief willen houden, maar ook voor deelnemers met geheugenproblemen. Volgens de organisatie staat ontmoeting en persoonlijke aandacht centraal, waarbij deelnemers zich gezien en gehoord voelen.

Deelname aan de BreinBieb-proeverij is gratis. Meer informatie over het programma is te vinden via www.oostachterhoek.nl/activiteiten.

