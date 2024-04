Bijeenkomst Alzheimer Trefpunt Lochem

LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt Lochem, ochtenden om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Ook zijn er elk jaar een tweetal thema-avonden en de Wereld Alzheimer Dag. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in of te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten, mantelzorgers en deskundigen en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of die u bezighouden.

Vrijdagochtend 12 april : Dagbehandeling en de overgang naar een verpleeghuis. Sandra Hendriksen Casemanager Dementie vertelt over de verschillende vormen van dagbesteding voor mensen met dementie. Welke vorm past het beste bij deze specifieke persoon? Als thuis wonen niet meer gaat, wat dan? Sandra geeft voorlichting over de route die bewandeld wordt van nog thuiswonend naar opname in het verpleeghuis.

Dinsdagavond 23 april : “Praten over levenseinde bij het ouder worden en dementie”. Die avond zullen 2 specialisten ouderengeneeskunde ingaan op het bovenstaande thema.

Dementiemonitor Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland zet zich in voor een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarom voeren we iedere twee jaar de Dementiemonitor uit. Dit doen we samen met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Mantelzorgers en mensen met dementie vragen we een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten bespreken we met de landelijke politiek, gemeenten en zorgverzekeraars. Zo zorgen we ervoor dat de dementiezorg en -ondersteuning verbetert. Heeft u dementie of zorgt u voor een naaste met dementie? Vul dan de vragenlijst in. U helpt niet alleen ons, maar ook al die andere mensen die dementie van dichtbij meemaken. Doet u mee? Ga naar www.dementiemonitor.nl . Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen, stuur dan een mail naar dementiemonitor@alzheimer- nederland.nl met vermelding van uw naam en adres.

