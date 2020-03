Koop Lokaal website beschikbaar voor de Oostelijke Achterhoek

Bericht is aangepast 19 maart 2020 om 08:48

OOST GELRE / AALTEN / WINTERSWIJK – Voor bedrijven binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk is vanaf woensdag 18 maart 2020 een gratis Koop Lokaal website beschikbaar. Ondernemers kunnen hierop gratis hun producten aanbieden en inwoners kunnen er producten kopen. Een initiatief van de Lichtenvoordse ondernemer Rutger Addink.

Nu winkelbezoeken steeds meer teruglopen in deze tijden van Coronacrisis, stelt Rutger zijn website Koopplein.nl Oost Achterhoek, een lokale online marktplaats voor nieuwe en gebruikte producten, voor nu gratis beschikbaar voor lokale ondernemers. In de ruime keuze aan rubrieken kunnen ondernemers hun producten en diensten aanbieden en zijn deze producten gemakkelijk vindbaar voor inwoners. Producten kunnen via een reactieformulier rechtstreeks besteld worden bij de het betreffende bedrijf en er kan gekozen worden voor afhalen of laten bezorgen (als het bedrijf dat aanbiedt). Het gaat dus om een reeds bestaand en beproefd online platform met structureel al tienduizenden bezoekers per maand.

“Samen moeten we deze crisis door!”, geeft Rutger aan. “Mensen die tijd hebben, helpen anderen. Wij hebben dit platform, dus dan stellen wij deze gratis beschikbaar voor bedrijven.”, zo vervolgt hij. Op diverse plekken in het land worden creatieve oplossingen bedacht. Koopplein is al in de lucht en kan dus per direct door bedrijven gebruikt worden.

Rutger heeft een mooi gratis pakket samengesteld, dat bestaat uit:

Een bundel van maximaal 100 zakelijke rubrieksadvertenties per maand

Een eigen inlog op de website waarmee ondernemers zelf hun eigen artikelen (in rubrieksadvertenties) kunnen plaatsen en beheren

Keuze van plaatsing uit een groot aantal rubrieken

Gratis weergave van rubrieksadvertentie in de rubriek “laatste advertenties”

3 maanden kosteloos gebruik, stopt vanzelf, zonder verdere verplichtingen en zonder kosten. Als de crisis verder aanhoudt, wordt deze periode iedere keer met 3 maanden verlengd.

Een aparte profielpagina met alle producten van het bedrijf (deze kan men indien gewenst rechtstreeks linken naar je klanten via sociale media)

Logovermelding met link naar de eigen profielpagina op Koopplein, weergegeven op de verzamelpagina van deelnemende bedrijven.

Indien gewenst kun men per artikel een weblink plaatsen naar je eigen webshop (als men die heeft)

Uiteraard zorgt Koopplein voor nog extra promotie van de website via sociale media om nog meer bezoekers te trekken, die dan ook jouw producten zien.

Consumenten

Alle consumenten kunnen het totale aanbod bekijken op de website www.koopplein.nl/oost-achterhoek

Interesse of meer informatie?

Als bedrijven gebruik willen maken van het online platform, kan men contact opnemen met Rutger Addink van Koopplein.nl Oost Achterhoek (en moederbedrijf Addink Media) via rutger@addink-media.nl