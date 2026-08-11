Meer magazijnruimte voor MKB van Brabant tot Overijssel

7 keer bekeken

Wie regelmatig over een bedrijventerrein in de streek rijdt, ziet het meteen: veel mkb-bedrijven werken in compacte units of loodsen waar elke meter telt. Dat geldt net zo goed voor ondernemers in Noord-Brabant als voor bedrijven rond Zwolle, Deventer of Apeldoorn. Voorraad staat tijdelijk in de gang, verpakkingsmateriaal stapelt zich op en orderpicken kost onnodig veel tijd. In zulke situaties is extra magazijnruimte creëren vaak geen bouwproject, maar een inrichtingsvraag.

Gebruikte grootvakstellingen zijn dan een praktische keuze. Ze zijn bedoeld voor zwaardere en volumineuze goederen die je niet op pallets wilt zetten, zoals dozen met bulkartikelen, onderdelen in kratten, banden of verbruiksgoederen. Met de juiste indeling maak je opslag overzichtelijker en blijft de werkvloer veiliger.

Sneller uitbreiden zonder grote investering

Lokale ondernemers moeten vaak snel kunnen opschalen. Denk aan een webshop die rond feestdagen meer voorraad nodig heeft, een installatiebedrijf dat extra materiaal inkoopt voor een groot project, of een groothandel die een nieuwe productlijn toevoegt. Nieuwe stellingen zijn dan niet altijd de snelste of voordeligste route.

Gebruikte grootvakstellingen zijn meestal aantrekkelijk geprijsd en vaak sneller beschikbaar. Daardoor kun je eerder starten met inrichten en voorkom je dat goederen wekenlang op de vloer blijven staan. Ook kun je de hoogte van je pand beter benutten. In veel regionale bedrijfshallen blijft bovenin ruimte ongebruikt, terwijl extra niveaus juist zorgen voor rust in de gangpaden.

Circulair en toch professioneel

Duurzaamheid speelt ook bij MKB in de regio een steeds grotere rol. Klanten vragen naar milieubewuste keuzes en sommige ketenpartners stellen eisen aan inkoop en afvalstromen. Door stellingen te hergebruiken, kies je voor een circulaire oplossing: minder nieuwe grondstoffen, minder productie en toch een professionele magazijninrichting.

Het voordeel is dubbel. Je bespaart op de aanschaf en je kunt het hergebruik meenemen in je mvo-verhaal of interne duurzaamheidsdoelen.

Waar je op let bij tweedehands stellingen

Bij gebruikte magazijnstellingen is veiligheid het belangrijkste aandachtspunt. Controleer daarom altijd de staat van de onderdelen en vraag door naar inspectie en volledigheid. Let bijvoorbeeld op:

Staanders die recht zijn en geen scheuren of zware deuken hebben

Liggers die niet verbogen zijn

Complete sets met borgpennen en voetplaten

Een opstelling die past bij het gewicht per niveau

Maak daarnaast vooraf duidelijk hoe je werkt. Wordt er vooral handmatig gepickt, of rijd je met karren langs de vakken? Moeten er brede gangpaden blijven? En wil je later kunnen uitbreiden met extra velden of legborden?

Voor wie graag sparring zoekt over maatvoering en indeling, is het handig om met een B2B-specialist te werken. Via Trading Together kun je je oriënteren op gebruikte grootvakstellingen en zien welke configuraties vaak worden toegepast in magazijnen van lokale bedrijven.

Een herkenbaar scenario in veel plaatsen

Stel dat je een kleine groothandel runt in een unit op een regionaal bedrijventerrein, bijvoorbeeld aan de rand van Tilburg of in de omgeving van Deventer. De voorraad groeit, maar je wilt geen extra ruimte huren. Door twee rijen grootvakstellingen te plaatsen en de hoogte beter te benutten, ontstaat er plek voor dezelfde voorraad op minder vloeroppervlak. Het resultaat is vaak direct merkbaar: minder zoekwerk, minder obstakels en sneller laden en lossen.

Gebruikte grootvakstellingen zijn daarmee een nuchtere stap voor ondernemers die hun magazijn efficiënter willen maken, zonder grote verbouwing of langdurige levertijden.