Meerderheid Nederlanders ‘afgestompt’ door oorlogsnieuws

De oorlog in Oekraïne zorgt sinds 2022 voor een continue stroom van oorlogsberichten. Dat is in de afgelopen jaren nog verder uitgebreid met nieuws over oplaaien...

Vier jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne voelt 54 procent van de Nederlanders zich afgestompt door de voortdurende stroom aan oorlogsberichten. Dat blijkt uit onderzoek van hulporganisatie ZOA, uitgevoerd door PanelWizard.

Sinds 2022 volgen berichten over Oekraïne elkaar op. Daar kwamen conflicten in onder meer Gaza en Sudan bij. Volgens het onderzoek leest 45 procent van de Nederlanders liever geen oorlogsnieuws meer en klikt het berichten weg. Onder jongeren loopt dat percentage op tot 59 procent.

Tegelijkertijd zegt twee derde zich nog steeds betrokken te voelen bij mensen die door oorlog worden getroffen. Ze willen op de hoogte blijven, maar niet voortdurend worden geconfronteerd met negatieve emoties zoals angst, somberte of machteloosheid.

Psycholoog Bram Vervliet (KU Leuven) noemt het begrijpelijk dat mensen niet elk nieuwsbericht willen lezen. “Je kunt betrokken zijn zonder elk pushbericht te volgen.”

Volgens ZOA-directeur Chris Lukkien is het belangrijk geraakt te blijven door wat er in de wereld gebeurt, zonder eraan onderdoor te gaan.

Het onderzoek is uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van hulporganisatie ZOA.

Meer achtergrond over het onderzoeksbureau via 👉 https://www.panelwizard.com

