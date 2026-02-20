Eerste Needse bridgetoernooi brengt verenigingen samen

145 keer bekeken

NEEDE – In de kantine van Sportclub Neede vond woensdag 18 februari het eerste Needse bridgetoernooi plaats. BC Neede en omstreken en Trefpunt De Berg organiseerden samen een middag voor bridgers uit Neede en omgeving.

Ongeveer zeventig deelnemers speelden in twee lijnen. Naast het competitie-element stond vooral het ontmoeten van leden van beide verenigingen centraal. Er werd fanatiek, maar sportief gespeeld in een ongedwongen sfeer.

Opvallend was de opzet van het toernooi: niet de hoogste score was beslissend, maar de paren die het dichtst bij de 50 procent eindigden, vielen in de prijzen. In lijn A gingen de prijzen naar Dini Oude Ampsen & Lia Rutten en Karin Rust & Ria Reessink (beiden 50%). In lijn B waren Joke Hassink & Wilma in Traa de winnaars.

De hoogste scores van de middag waren voor Berthil Korten & Wim Segerink met 61 procent in lijn A en Rita Morsman & Janny Wormgoor met 69 procent in lijn B.

De organisatie spreekt van een geslaagde eerste editie. De positieve reacties en de ontspannen sfeer maken dat het toernooi waarschijnlijk een vervolg krijgt.

