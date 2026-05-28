VARSSEVELD — Museumboerderij het Hofshuus opent weer de deuren voor bezoekers

Het voorhuis van het Hofshuus brengt bezoekers even terug naar het dagelijks leven van vroeger. Het voorhuis van het Hofshuus brengt bezoekers even terug naar het dagelijks leven van vroeger - Foto: Freek Wolsink

229 keer bekeken

Museumboerderij het opent vanaf woensdag 3 juni weer de deuren voor publiek. Bezoekers kunnen tot en met 12 september op woensdag en zaterdag terecht voor een rondleiding door het historische en de Gesinkschure.

Tijdens de openstellingen is er steeds een gids aanwezig die vertelt over het vroegere boerenleven en de geschiedenis van het erf aan de Leemscherweg in . Het Hofshuus wordt gezien als een bijzonder voorbeeld van een Westfaals hallehuis. Het erf wordt al in 1543 genoemd in archieven als ‘Op den Hoff’.

Na zware stormschade in 1990 werd het pand met hulp van tientallen vrijwilligers gerestaureerd. Die restauratie leverde in 2017 de Monumentenprijs van de op.

In het Hofshuus zijn verschillende gebruiksvoorwerpen uit het boerenleven te zien, waaronder geëmailleerde pannen, melkkommen en oude schoolbankjes. Op zolder krijgen bezoekers een indruk van oude ambachten zoals smeden en timmeren. Voor bezoekers die minder goed ter been zijn, is een videopresentatie beschikbaar.

Achter de boerderij staat de in 2011 herbouwde Gesinkschure. Daar is onder meer het volledig bewaarde handwerkwinkeltje van ‘tante Mieneken’ ingericht, inclusief laden met knopen, garen en ritsen. Ook zijn er klassieke bromfietsen en wisselende exposities over het dorpsleven te bekijken.

Op sommige dagen zijn rondleidingen niet mogelijk vanwege verhuur van de locatie. De actuele openingstijden staan op de website van het Hofshuus. Van 1 tot en met 8 juli is het Hofshuus gesloten vanwege Hootchie Koe. Ook van 8 tot en met 15 augustus is er geen openstelling vanwege het Volksfeest.

Daarnaast staat op zaterdag 27 september opnieuw de jaarlijkse Plattelandsdag & Beleving gepland, met oude ambachten, streekproducten en activiteiten voor jong en oud.

💡 Wist je dat Wist je dat het Hofshuus al bijna vijf eeuwen geleden in de archieven werd genoemd als ‘Op den Hoff’?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in