ACHTERHOEK — Nieuw lied beleeft première tijdens conferentie De Gezondste Regio Achterhoek

Tijdens de conferentie van in theater is maandag 1 juni het nieuwe lied In alles kom ik jou tegen gepresenteerd. Het nummer werd geschreven en uitgevoerd door en sluit aan bij het thema van de bijeenkomst: samen bouwen aan een gezonde toekomst. Het lied gaat over de mensen die gedurende het leven invloed op ons hebben. Volgens Berendsen dragen mensen die belangrijk voor ons zijn vaak blijvend iets bij aan wie we zijn, ook als zij niet meer dagelijks aanwezig zijn. Daarmee sluit het nummer aan bij de boodschap van verbinding en saamhorigheid die centraal stond tijdens de conferentie.

Aan de productie werkten meerdere regionale muzikanten mee, onder wie Maurits Boegman (piano en audioproductie), Marc Hijink (gitaar), Patric Roes (basgitaar), Gerben Grooten (drums), Elske van der Burg (zang) en Mathilde Berendsen-Hofs (zang).

Volgens Berendsen laat het lied ook zien welke positieve invloed kunst en cultuur kunnen hebben op gezondheid en welzijn. Daarom vormde de conferentie volgens hem een passend moment voor de première.

Tijdens de bijeenkomst kwamen gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars uit de samen om te praten over de toekomst van zorg, gezondheid en in de regio.

‘In alles kom ik jou tegen’ is vanaf vandaag te beluisteren via Spotify, Apple Music, YouTube Music en andere streamingdiensten. En staat ook op de website www. degezondsteregioachterhoek.nl. Daarnaast verschijnt er een videoclip bij het lied.

