OOST GELRE — Oost Gelre kiest voor eigen meldpunt zorgwekkend gedrag vanaf 2027

De gaat per 1 januari 2027 een eigen meldpunt voor zorgwekkend of verward gedrag opzetten. Daarmee neemt de gemeente de taak lokaal over, nadat de huidige regionale uitvoering door GGNet stopt.

Het meldpunt is bedoeld voor niet-acute situaties waarbij inwoners zich zorgen maken over iemand met verward of onbegrepen gedrag, maar waarbij geen directe hulpverlening nodig is. Nu worden meldingen nog via een landelijk telefoonnummer doorgezet naar een regionaal meldpunt. Daar geeft een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige eerst advies. Als dat onvoldoende is, wordt de melding doorgestuurd naar de gemeente voor verdere opvolging.

In worden deze meldingen momenteel behandeld door de procesregisseurs Zorg & Veiligheid. Volgens de gemeente is ongeveer 95 procent van de meldingen afkomstig van de politie. De overige meldingen komen van inwoners die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving.

Aanleiding voor de verandering is dat het huidige regionale meldpunt, uitgevoerd door GGNet, vanaf 1 juli 2027 stopt met deze werkzaamheden.

Het nieuwe meldpunt wordt ondergebracht bij het Sociaal Team van de gemeente. Daarmee blijft voldoen aan de landelijke verplichting om meldingen van zorgwekkend gedrag op te vangen.

💡 Wist je dat Wist je dat meldingen van verward of onbegrepen gedrag de afgelopen jaren landelijk sterk zijn toegenomen en de politie in 2025 bijna 170.000 incidenten registreerde?

