Oost Gelre Vooruit en BBB bundelen krachten in ‘BBBondgenootschap’
OOST GELRE – Oost Gelre Vooruit gaat samenwerken met de BoerBurgerBeweging (BBB) onder de naam BBBondgenootschap. Met dit samenwerkingsverband wil de lokale partij haar positie versterken in het gemeentebestuur.
“Een belangrijke stap vooruit,” zegt partijvoorzitter Barend Vos. Fractievoorzitter Bertie Bosker benadrukt dat de samenwerking bedoeld is om “de stem van burgers, bedrijven en belangenorganisaties in Oost Gelre sterker te laten klinken”.
Oost Gelre Vooruit blijft als zelfstandige partij actief en doet in maart 2026 met een eigen programma mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin worden ook de kernwaarden van BBB meegenomen. BBB start in Oost Gelre geen eigen afdeling, maar krijgt via deze samenwerking toch een lokaal gezicht.
Volgens beide partijen moet de politiek dichter bij de inwoners staan. Het bondgenootschap wil zorgen voor meer zeggenschap en betrokkenheid van bewoners bij plannen en besluiten.
📅 Gemeenteraadsverkiezingen: maart 2026
📍 Gemeente Oost Gelre
🔗 www.oostgelrevooruit.nl
