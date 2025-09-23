Oost Gelre Vooruit en BBB bundelen krachten in ‘BBBondgenootschap’

OOST GELRE – Oost Gelre Vooruit gaat samenwerken met de BoerBurgerBeweging (BBB) onder de naam BBBondgenootschap. Met dit samenwerkingsverband wil de lokale partij haar positie versterken in het gemeentebestuur.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

“Een belangrijke stap vooruit,” zegt partijvoorzitter Barend Vos. Fractievoorzitter Bertie Bosker benadrukt dat de samenwerking bedoeld is om “de stem van burgers, bedrijven en belangenorganisaties in Oost Gelre sterker te laten klinken”.

Oost Gelre Vooruit blijft als zelfstandige partij actief en doet in maart 2026 met een eigen programma mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin worden ook de kernwaarden van BBB meegenomen. BBB start in Oost Gelre geen eigen afdeling, maar krijgt via deze samenwerking toch een lokaal gezicht.

Volgens beide partijen moet de politiek dichter bij de inwoners staan. Het bondgenootschap wil zorgen voor meer zeggenschap en betrokkenheid van bewoners bij plannen en besluiten.

📅 Gemeenteraadsverkiezingen: maart 2026

📍 Gemeente Oost Gelre

🔗 www.oostgelrevooruit.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)