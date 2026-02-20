Petitie brug Eibergseweg groeit snel: al 387 handtekeningen
GROENLO – De petitie voor vernieuwing van de brug aan de Eibergseweg in Groenlo krijgt snel steun. Bij het eerdere bericht stonden er nog 174 handtekeningen onder de oproep; inmiddels is dat aantal gestegen naar 387 ondertekeningen.
Met de actie hopen de initiatiefnemers de gemeenteraad te overtuigen om de plannen voor een nieuwe brug opnieuw op de agenda te zetten. Volgens de werkgroep Bruggenbouwers is de huidige brug te laag en te smal voor rondvaartboten en past deze niet bij de toeristische ambities van Groenlo.
De petitie loopt nog tot 19 mei 2026 en kan online worden ondertekend via:
👉 https://brugvoorgrolle.petities.nl/
