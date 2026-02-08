Beethoven Festival Zutphen keert terug met nieuw programma en start kaartverkoop

183 keer bekeken

ZUTPHEN – Het Beethoven Festival Zutphen keert in juni 2026 terug met een nieuwe editie. De organisatie heeft inmiddels een groot deel van het programma rond en spreekt van een breed en toegankelijk aanbod voor een divers publiek. Voor een deel van de concerten is de kaartverkoop gestart.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tot de aangekondigde hoogtepunten behoren optredens van pianist Nikola Meeuwsen, winnaar van het Koningin Elisabeth Concours, die samen met Enrico Pace optreedt. Daarnaast staan onder meer Thomas Beijer, Mike Boddé, Jacobus den Herder, Cathelijne Maat en het Otilka Quartet op het programma. Het festival combineert klassieke werken met vernieuwende en speelse programmaonderdelen. Ook het openbare programma is uitgebreider dan bij eerdere edities.

Het festival opent op vrijdag 5 juni met Haydns Symfonie nr. 100 en Beethovens Derde pianoconcert, uitgevoerd door Thomas Beijer en Orkest La Sorpresa onder leiding van Guy van Waas. Op zaterdag 6 juni brengen Nikola Meeuwsen en Enrico Pace Beethovens Negende Symfonie in de zelden uitgevoerde pianobewerking voor twee vleugels van Franz Liszt.

De kaartverkoop verloopt via verschillende kanalen, afhankelijk van het concert en de locatie. Op de festivalwebsite staat per concert aangegeven waar kaarten te bestellen zijn. In de komende weken worden nog nieuwe concerten aan het programma toegevoegd.

Meer informatie:

👉 https://www.beethoven-festival.nl

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)