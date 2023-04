Wat is het verschil tussen een droogloopmat en een schoonloopmat?

Heb jij een deurmat voor de deur liggen, maar is deze na verloop van tijd versleten? Je zult dan zien dat hoe meer versleten een deurmat is, des te meer vuil en vocht in huis wordt binnengelopen. Het is daarom tijd om een nieuwe deurmat aan te schaffen. Maar niet iedere deurmat is hetzelfde. Er zijn verschillende soorten deurmatten, waarbij de droogloopmat en de schoonloopmat het meest populair zijn. Lang niet iedereen kent de verschillen tussen beide soorten deurmatten. Toch is het van belang om de verschillen te kennen. Je maakt dan namelijk een goede keuze voor jouw situatie.

De droogloopmat

Het belangrijkste verschil met een schoonloopmat, is dat een droogloopmat een vocht absorberende functie heeft. Dit merk je ook aan de soort vezels die voor de deurmat gebruikt zijn. Het zijn zachte vezels die veel vocht op kunnen nemen. Een schoonloopmat is voor gebruik binnenshuis en voorkomt dat je overal in huis afdrukken van natte schoenzolen ziet. De mat maakt de onderkant van de schoenzolen goed droog. Natuurlijk heeft een schoonloopmat net als een droogloopmat ook een reinigende werking, maar de vocht absorberende werking is leidend.

De schoonloopmat

Zoals de naam al aangeeft, is een schoonloopmat ervoor om je schoenzolen schoon te vegen. Er ligt op een schoonloopmat minder nadruk op vochtopname, zoals met een droogloopmat wel het geval is. Een schoonloopmat is uitgevoerd met sterke en harde vezels. De mat heeft een schrapende werking en schraapt als je over deurmat loopt, al het vuil weg. Omdat het vuil in de mat zelf terechtkomt, verdient het de aanbeveling om een schoonloopmat regelmatig leeg te kloppen. Een droogloopmat is vooral voor binnenshuis, een schoonloopmat kan ook buiten gelegd worden. Hiervoor zijn er speciale buitenexemplaren.

Wat is de beste keuze: een droogloopmat of een schoonloopmat?

Wat is nu de beste keuze voor een deurmat? Dit is erg persoonlijk en hangt af van welke functie voor jou dominant moet zijn. Is het belangrijk dat je vooral geen natte voetstappen in huis wilt zien? Wellicht is een droogloopmat dan de beste keuze. Erger jij je juist aan zand, modder en steentjes in huis? Kies dan voor een schoonloopmat. Ook de omgeving kan van belangrijk om voor één van beide type deurmatten te kiezen. Heb je een schone bestrating voor de deur, dan is een schoonloopmat minder nodig en kies je voor een droogloopmat. Als de entree wat modderig of zanderig is, dan is een schoonloopmat juist een goede keuze.

Combineer beide deurmatten

Ben je nog aan het twijfelen of je voor een droogloopmat of een schoonloopmat moet kiezen? Als je geen keuze kunt maken, kies dan voor beide soorten. Beide deurmatten zijn prima met elkaar te combineren. Leg buiten voor de deur een schoonloopmat, zodat je het grove vuil, zand en steentjes lekker buiten laat. Binnen leg je een droogloopmat neer, zodat je gasten naast schone schoenzolen, ook met droge zolen de woning binnenkomen. Een combinatie tussen een droogloopmat een een schoonloopmat is ideaal om je woning of bedrijfspand schoon te houden.

