Open Dag bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk kondigt een open dag aan op zaterdag 21 oktober. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn belangstellenden welkom om een kijkje te nemen in verschillende afdelingen en poliklinieken van het ziekenhuis. Het doel van deze dag is om bezoekers inzicht te bieden in de zorg, behandelingen en onderzoeken die binnen het SKB plaatsvinden.

Het programma van de open dag omvat diverse activiteiten. Bezoekers kunnen onder meer een rondleiding krijgen langs afdelingen zoals Logistiek, Gynaecologie, Radiologie, en Zorg- en Informatietechnologie. Hierbij zullen zowel medewerkers van het ziekenhuis als samenwerkingspartners uit de zorgsector aanwezig zijn om toelichting te geven over hun werkzaamheden en organisaties. Deze dag biedt ook de mogelijkheid om plekken binnen het ziekenhuis te bezichtigen waar men normaal gesproken geen toegang tot heeft, waaronder de operatiekamer en energiecentrale.

De open dag bij het SKB is onderdeel van de landelijke Ontdek de Zorg-week, die loopt van 16 tot en met 21 oktober 2023. Tijdens deze week stellen verschillende zorgorganisaties in Nederland hun deuren open om belangstellenden een blik te gunnen op de werkvloer en om meer informatie te verstrekken over carrièremogelijkheden binnen de zorgsector.

Meer informatie over de open dag is beschikbaar op de website www.skbwinterswijk.nl en op de Facebookpagina SKBWinterswijk, waar geïnteresseerden ook kunnen aangeven of zij van plan zijn de open dag te bezoeken.

