Traditionele hyacintenactie Excelsior

WINTERSWIJK – Vanwege de corona pandemie kon de jaarlijkse hyacintenactie van Muziekvereniging Excelsior in 2020 en 2021 niet doorgaan. Daarom is de vereniging nu blij om te kunnen melden dat op zaterdag 10 december aanstaande de traditie weer in ere wordt hersteld en de leden van Excelsior weer langs de deur komen om hyacinten te verkopen!

Excelsior is een zeer jonge en actieve muziekvereniging, maar deze activiteiten moeten ook worden bekostigd. Het afgelopen jaar heeft de vereniging onder andere een groots concert verzorgd tijdens het Vrijheidsparkfestival, heeft de dansafdeling deelgenomen aan het NK en zijn diverse jeugdconcerten georganiseerd. Daarnaast organiseert Excelsior jaarlijks een theaterconcert, dit jaar onder de noemer Wonder der Natuur in Theater de Storm. Ook zijn op dit moment de voorbereidingen in gang voor Winterdrums, een bekend festival onder slagwerkers. Door de hyacintenverkoop hebben de inwoners van Winterswijk een mooi bloemetje voor de feestdagen in huis en Excelsior een extra bijdrage in de clubkas om alle activiteiten te bekostigen.

De leden gaan zaterdag 10 december vanaf 10.00 uur de straat op. De bollen kunnen ook zelf worden afgehaald bij de uitvalsbasis van Excelsior: MFA Pelkpark aan de Hakkelerkampstraat 55. De prijzen zijn 1,50 euro per stuk en vier stuks voor vijf euro. Geen contant geld in huis? Geen probleem. Er is dit jaar de mogelijkheid om te betalen via een QR code.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....