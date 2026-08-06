ARNHEM — Univé wordt Premium Sponsor van Vitesse vanaf seizoen 2026-2027

Vitesse en Univé gaan een samenwerking aan voor twee seizoenen. Van links naar rechts: Joris Kok en Frank van der Maeden namens Vitesse en Jacqueline Krete en Maiwand Paikargar namens Univé. Foto: PR.

Univé wordt vanaf seizoen 2026-2027 twee jaar Premium Sponsor van Vitesse en ontwikkelt samen maatschappelijke activiteiten in Arnhem en Gelderland.

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– Vanaf het seizoen 2026-2027 gaat verzekeraar Univé een samenwerking aan met voetbalclub Vitesse. De overeenkomst geldt voor twee seizoenen, waarin Univé als Premium Sponsor verbonden is aan de Arnhemse club.

De samenwerking beperkt zich niet tot zichtbaarheid tijdens wedstrijden. Beide partijen willen ook maatschappelijke activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op supporters, ondernemers en inwoners van en . Hierbij ligt de focus op , gezondheid, sport en het versterken van regionale verbindingen.

Een deel van deze activiteiten wordt uitgevoerd via Vitesse Betrokken, de maatschappelijke stichting van de club. Daarnaast komen er ondernemersbijeenkomsten binnen de Business Club van Vitesse en acties voor supporters rondom wedstrijden en andere evenementen van de club.

Volgens Joost de Wit, algemeen directeur van Vitesse, sluit de samenwerking aan bij de verbindende rol die de club in de regio vervult. Vitesse brengt niet alleen supporters samen, maar ook ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Voor Univé past het partnerschap binnen de ambitie om sporten en bewegen voor iedereen toegankelijker te maken. Met de samenwerking met Vitesse werkt Univé inmiddels samen met negen betaaldvoetbalorganisaties in Nederland.

Maiwand Paikargar, manager Zakelijk bij Univé Stad en Land, noemt Vitesse een belangrijke regionale ontmoetingsplaats. De komende twee seizoenen willen beide organisaties initiatieven ondersteunen die van betekenis zijn voor inwoners, ondernemers en supporters.

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