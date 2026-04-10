DOETINCHEM/REGIO — Valentin Uryupin dirigeert én soleert bij Phion met Mendelssohn

Dirigent en klarinettist Valentin Uryupin keert terug bij Phion met een bijzonder concertprogramma. In drie steden – Enschede, Arnhem en Doetinchem – staat hij niet alleen voor het orkest, maar is hij ook solist in Webers Eerste klarinetconcert. De reeks concerten vindt plaats van 8 tot en met 10 mei. Het programma opent met de zelden uitgevoerde Ouverture in C van Fanny Mendelssohn. Dit werk kreeg pas laat erkenning, maar laat volgens kenners horen dat zij compositorisch niet onderdeed voor haar broer. Daarna volgt het virtuoze klarinetconcert van Carl Maria von Weber, waarin Uryupin zelf soleert.

Centraal staat de Vijfde Symfonie van Felix Mendelssohn, ook wel de ‘Reformatiesymfonie’ genoemd. Het stuk werd oorspronkelijk geschreven voor een Lutherse herdenking, maar destijds afgewezen en pas na de dood van de componist uitgegeven. Vooral de finale, met het koraal Ein feste Burg, maakt het werk nog altijd indrukwekkend.

De concertreeks begint op donderdag 8 mei in het Muziekcentrum in Enschede, gevolgd door een uitvoering op vrijdag 9 mei in Musis Arnhem en sluit af op zaterdag 10 mei in Schouwburg Amphion in Doetinchem. Kaarten zijn verkrijgbaar via phion.nl/programma/mendelssohns-vijfde.

Het programma biedt een combinatie van bekende en minder bekende werken en laat zien hoe muziek uit de negentiende eeuw nog altijd weet te verrassen.

