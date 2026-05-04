GROENLO — Gemeente reageert na ophef over installatie op dak stadhuis Groenlo

De gemeente heeft een toelichting gegeven op de zichtbare installatie op het dak van het stadhuis in . Die uitleg volgt nadat de installatie al tot vragen en verbazing leidde onder inwoners en in de gemeenteraad.

De werkzaamheden maken deel uit van de verbouwing en verduurzaming van het historische stadhuis, die sinds vorig jaar in uitvoering is. Het gebouw wordt aangepast zodat het weer gebruikt kan worden door de gemeente, de VVV en het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO). De planning is dat het stadhuis in september gereed is, waarna ook de raadsvergaderingen terugkeren naar de Markt.

Binnen worden installaties vernieuwd en ruimtes aangepast. Ook aan de buitenzijde vindt onderhoud plaats. Met de maatregelen moet het energielabel verbeteren van G naar minimaal B.

Aanleiding voor de recente discussie is een installatie die zichtbaar is op het dak. Volgens de gemeente gaat het om warmtepompen die nodig zijn om het gebouw energiezuiniger te maken. Niet alle onderdelen konden binnen worden geplaatst, waardoor is gekozen voor een oplossing op het dak.

De zichtbaarheid van de installatie ligt gevoelig in het historische centrum van . Rond de installatie is een omkasting geplaatst om geluidsoverlast te beperken. De gemeente laat weten dat momenteel wordt bekeken of deze oplossing passend is, juist vanwege de impact op het straatbeeld.

Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Foto: Marcel Houwer

Bron: https://www.oostgelre.nl/stand-van-zaken-verbouwing-en-verduurzaming-stadhuis-groenlo

