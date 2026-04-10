VRAGENDER — Plan voor camper- en caravanstalling aan Vragenderweg stap dichterbij

Het college van de gemeente Oost Gelre wil de gemeenteraad positief laten adviseren over de komst van een camper- en caravanstalling aan de Vragenderweg 65 in Vragender. Het gaat om de bouw van twee grote loodsen op de plek van een voormalig agrarisch bedrijf. De plannen zijn op 7 april besproken in het college en worden op 28 april behandeld in de raadscommissie. Een definitief besluit wordt verwacht op 12 mei.

De initiatiefnemer wil op de locatie twee loodsen realiseren voor de stalling van campers en caravans. Daarmee wordt ingespeeld op een groeiende behoefte aan stallingsruimte in de regio. De stalling vormt een aanvulling op de bestaande verkoop- en reparatieactiviteiten van het bedrijf in Lichtenvoorde. Op het terrein worden oude agrarische gebouwen en een garage gesloopt. Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe hallen en een woning. Ook wordt het terrein landschappelijk ingericht, met onder meer natuur langs de Vragenderbeek.

Volgens het college is de nieuwe invulling toekomstbestendig en beter passend dan de huidige bestemming, waarbij intensieve veehouderij nog mogelijk is. Omwonenden zouden positief tegenover het plan staan.

Met het voorstel wil de gemeente een nieuwe functie geven aan het buitengebied, die aansluit bij de vraag vanuit de markt én minder belastend is voor de omgeving.

