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Weer Achterhoek: Bewolkt met maximaal 30 graden

12 augustus 2026 32

Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 11 tot 30 graden.

Streekgids-weer-droog-rustig

Foto: PR

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Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 11 tot 30 graden.

Ochtend

Rond 08:00 uur is het ongeveer 13 graden en licht bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 12 km/u.

Middag

Rond 14:00 uur is het ongeveer 27 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 10 km/u.

Avond

Rond 20:00 uur is het ongeveer 28 graden en licht bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 10 km/u.

Temperatuur, neerslag en wind

De minimumtemperatuur ligt rond 11 graden en de maximumtemperatuur rond 30 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 13 km/u, met windstoten tot ongeveer 25 km/u.

De zon komt op rond 06:12 uur en gaat onder rond 21:04 uur.

Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.

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