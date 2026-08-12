Weer Achterhoek: Bewolkt met maximaal 30 graden
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 11 tot 30 graden.
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 11 tot 30 graden.
Ochtend
Rond 08:00 uur is het ongeveer 13 graden en licht bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 12 km/u.
Middag
Rond 14:00 uur is het ongeveer 27 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 10 km/u.
Avond
Rond 20:00 uur is het ongeveer 28 graden en licht bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 10 km/u.
Temperatuur, neerslag en wind
De minimumtemperatuur ligt rond 11 graden en de maximumtemperatuur rond 30 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 13 km/u, met windstoten tot ongeveer 25 km/u.
De zon komt op rond 06:12 uur en gaat onder rond 21:04 uur.
Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.