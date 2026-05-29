ACHTERHOEK — Welke libellen vliegen er in de Achterhoek? Tuintelling roept inwoners op mee te doen

Inwoners van de kunnen van 5 tot en met 7 juni meedoen aan de jaarlijkse Libellentuintelling. Tijdens deze landelijke actie vraagt De Vlinderstichting deelnemers om 15 minuten lang te kijken welke libellen en waterjuffers in hun tuin voorkomen.

De telling is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het leven van libellen in woonwijken, dorpen en steden. Hoewel libellen vaak worden geassocieerd met vijvers en natuurgebieden, kunnen ze ook in tuinen zonder water worden aangetroffen. Daar jagen ze op kleine insecten.

De oproep komt op een moment dat de nieuwe Rode Lijst Libellen laat zien dat sommige soorten zich herstellen, terwijl andere soorten juist achteruitgaan. Zelfs bekende soorten zoals het lantaarntje en de vuurjuffer staan onder druk. De verzamelde gegevens helpen onderzoekers beter te begrijpen hoe het met deze insecten gaat.

Meedoen is eenvoudig. Kies op 5, 6 of 7 juni een zonnig moment, loop 15 minuten door de tuin of neem plaats bij een vijver en noteer welke soorten worden gezien. De resultaten kunnen vervolgens worden ingevoerd via Tuintelling.nl. Meerdere tellingen zijn toegestaan.

Tijdens de vorige editie werd de azuurwaterjuffer het vaakst waargenomen. Voor mensen die hulp nodig hebben bij het herkennen van soorten zijn herkenningskaarten beschikbaar via De Vlinderstichting. Ook biedt de organisatie online cursussen aan.