EEFDE — Winst na spin: karttalent Marc Wernsen pakt leiding in NK

Karttalent Marc Wernsen (10) heeft zondag een opvallende overwinning geboekt in het Nederlands kampioenschap viertakt. Op het circuit van Berghem won hij de finale in de Parolin Rocky Mini-klasse, ondanks een spin tijdens de race.

De jonge coureur van Kwalikart begon de finale vanaf de zesde positie, maar wist zich in natte omstandigheden razendsnel naar voren te werken. Tijdens de race werd hij zelfs nog rondgetikt, maar dat hield hem niet tegen. “Ik ben van P10 naar P1 gereden en heb veel ingehaald,” aldus Wernsen na afloop. “Ik ben een keer gespind en heb toch gewonnen. Deze is mooier dan mijn eerste overwinning.”

Die eerste zege behaalde hij vorig jaar in het Duitse Kerpen, toen op een droge baan. In Berghem waren de omstandigheden compleet anders. Juist in de regen voelt Wernsen zich sterk. “Ik train veel in de regen. Driften en corrigeren vind ik het leukst.”

Het raceweekend kende wisselende resultaten. In de kwalificatie noteerde hij de tweede tijd, maar in de eerste race viel hij terug naar de zevende plek door materiaalpech. In de tweede race herstelde hij zich met een tweede plaats. De gecombineerde uitslagen leverden hem een zesde startplek op voor de finale.

Met zijn overwinning neemt Wernsen direct de leiding in het kampioenschap. Eerder werd hij al derde tijdens de ronde op De Landsard. De stijgende lijn is duidelijk: twee jaar geleden eindigde hij als achtste in het eindklassement, vorig jaar als zevende.

Komend weekend staat hij opnieuw aan de start, tijdens de NXT GP in Kerpen. Daar mikt hij op een klassering rond de top tien.

