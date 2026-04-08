HENGELO (GLD) — Eerste storytelling café in Hengelo brengt verhalen en mensen samen

In Café de Jongens in Hengelo vindt op zondagmiddag 12 april het eerste Bronckhorster Storytelling Café plaats. Onder de naam Vonk Verhalenlab organiseert Amphion Cultuurbedrijf een middag vol persoonlijke verhalen en live muziek.

Tijdens het evenement delen vier vertellers – Chris, Jan, Tamara en Stanislav – korte verhalen van ieder vijf minuten. Het gaat om uiteenlopende ervaringen: van bijzondere gebeurtenissen tot kleine, herkenbare momenten. Juist die persoonlijke verhalen moeten zorgen voor verbinding tussen bezoekers.

De middag wordt aangevuld met live muziek van The Dudes of Hengel, waardoor het niet alleen een luisterervaring is, maar ook een ontmoetingsplek waar bezoekers na afloop kunnen napraten.

Het storytelling café vindt plaats van 14.30 tot 16.00 uur bij Café de Jongens. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

De deelnemers hebben vooraf een korte training verhalen vertellen gevolgd, begeleid door zogenoemde verhalendragers. Wie zelf interesse heeft om ooit op het podium te staan, kan voor meer informatie contact opnemen via Langlevekunst@amphion.nl.

Met dit eerste Vonk Verhalenlab wil de organisatie inwoners uit de regio samenbrengen en laten ervaren hoe krachtig het delen van verhalen kan zijn.

