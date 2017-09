Kamp gaat na Den Haag  jonge politici in de regio coachen

X 61

LICHTENVOORDE – Je zou geen VVD’er kunnen zijn zonder de woorden ‘ambitie’ en ‘groei’ te noemen in een betoog. En dus deed demissionair minister Henk Kamp dat vrijdagmiddag ook tijdens een werkbezoek in Lichtenvoorde. Bij Markt 5 maakte hij bekend dat hij geen enkele Europese ambities heeft zoals VVD-coryfee Frits Bolkenstein. In plaats daarvan gaat hij terug naar de Achterhoek en Twente om in Kamps woorden: “met jonge mensen te praten over hun ambities. Voor mij is het afgelopen.”

Kamp was in de eerste plaats Lichtenvoorde voor een ‘meet & greet’ met als doel jonge mensen te interesseren voor een carrière in de politiek en voor de VVD. Daarnaast wilde de VVD-achterban ook met de minister het partij- en verkiezingsprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen beter helder te hebben. ‘Krimp’ en ‘leefbaarheid’ die het gesprek van de dag in de Achterhoek zijn, rijmen moeilijk met ‘groei’ en ‘ontwikkeling’ waar de volkspartij voor staat. “Krimpregio? Dat is teveel geklets. Gewoon gaan bouwen aan een regio met goed opgeleide technici.” De regio die staat bekend om de maakindustrie ziet Kamp graag beter uitgediept waar het bovendien goed wonen is met ‘betaalbare goeie woningen in een prachtige omgeving’. “In de Randstad is het hopeloos als het gaat om huisvesting.”

Smart Achterhoek in de kijker bij Pillen Group

De minister van Economische Zaken kon vroeger uit de wekelijkse ministerraad vertrekken en had daarom tijd voor een bezoek aan de Pillen Group. Het hightech familiebedrijf in Lichtenvoorde is voor stage- en ervaringsplaatsen deelnemer in het Smarthub-project en die van Smart-industry van de hoge – en universitaire opleidingen in Arnhem/Nijmegen en Enschede/Deventer. Een passender voorbeeldplaatje kon Kamp zich niet wensen en het werd bevestigd door burgemeester Annette Bronsvoort die Kamp in Oost Gelre welkom heette. Er zijn per 1000 inwoners 855 banen. “Nu kun je als gemeente niet direct arbeidsplaatsen scheppen, maar wel ons best doen om een goed ondernemersklimaat te scheppen. Er zijn volop kansen.” Met het bloemencorso van vorige week als voorbeeld zei Bronsvoort trots te zijn op het organiserend vermogen van de bevolking. “Dat heeft te maken met de manier mensen hier samenwerken en de schouders eronder zetten.”

Een appel op Den Haag

Toch ook een kritische noot met een appel richting Den Haag: om de regio gezond te houden, goed internet en vervoer, leefbaar en de voorzieningen kunnen behouden is behalve een intergemeentelijke samenwerking ook de steun van Den Haag nodig.