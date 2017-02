Big Band in de Koppelkerk

X 92

BREDEVOORT – Zaterdagavond 4 maart treedt de Central Heat Big Band op in de Koppelkerk in Bredevoort. De Central Heat Big Band (opgericht in 1989) biedt pure bigbandmuziek voor elk luisterend oor en heeft in haar 25-jarig bestaan inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd door een kwalitatief hoogstaand repertoire en een professionele uitstraling.

De in 1993 aangetrokken bandleider Hein Buying staat inmiddels ruim 20 jaar voor het orkest en weet de band nog steeds verder te ontwikkelen. Hierbij speelt zijn ervaring als conservatorium docent en jazz-trompettist een grote rol. De band heeft zich onder Heins leiding ontwikkeld tot een jazzorkest pur sang, wat bevestigd wordt op het Internationale Bigband Concours in Hoofddorp dat werd gewonnen in 2010 en 2013.

De samenwerking met de Amerikaanse bandleider en arrangeur John Clayton is daarbij zeer bepalend geweest. Onder leiding van deze bijzonder inspirerende ambassadeur van de bigband-jazz werden concerten gegeven in 2005 en in 2014. In november 2015 bewees het orkest opnieuw dat het een repertoire van topniveau aankan: samen met een weergaloze Bert Joris als gastsolist speelde de CHBB uitsluitend composities van zijn hand, alle stukken kwamen uit het repertoire van het vermaarde Brussels Jazz Orchestra.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zaterdag 4 maart

Aanvang: 21.00 uur (deuren open: 20.30 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren: info@koppelkerk.nl of 0543-216005

