‘Normaal nog altijd springlevend’

ZELHEM – De totale opbrengst voor het kankerfonds KWF is nog niet becijferd, maar de organisatoren van de Høkersmarkt kunnen terugblikken op een geslaagde editie. Waarbij tal van Normaal-parafernalia onder de hamer gingen en ‘nieuw werk’ van Ben Jolink en zijn mannen werd gepresenteerd. “Normaal mag dan zijn gestopt, de band is nog altijd springlevend.”

Café De Tol in Zelhem, jarenlang de stamkroeg van Normaal, vormde dit weekeinde het decor voor de tweede Høkersmarkt. Voor de trouwe anhangers, zoals de Normaalfans zichzelf noemen, een ideale mogelijkheid om in het bezit te komen van allerlei collector’s items. Met liveoptredens van onder meer De Kisjeskearls, Ritn Ditn, Spare Jerrys en De Hakviolen.

Bovendien werden er meerdere opmerkelijke Normaal-spullen geveild. De opbrengst gaat naar de kankerbestrijding. Omdat Bennie Jolink de anhangers ooit had toevertrouwd: ‘Als je dan toch wat organiseert, doe het dan voor het KWF’. “En daar hebben we dus gehoor aan gegeven”, aldus organisator Herman Otterloo.

Volgens medeorganisator Roy Hulshof had de Høkersmarkt overigens nog een opvallende primeur: “De presentatie van de heruitgave na veertig jaar van de elpee Oerend Hard. Die werd tijdens deze verzamelbeurs verkocht, waarbij de fans er ook nog twee singles gratis bij kregen. En het opvallende was dat het vinyl diverse kleuren had. Daardoor zijn deze uitgaven nu al ware collector’s items.”

Normaal mag dan intussen zijn gestopt, de anhangers lijken fanatieker dan ook. Naar schatting zo’n vijfhonderd fans waren vanuit het hele land afgereisd naar de Achterhoek. “Daaruit blijkt wel dat Normaal nog altijd springlevend is. Toen we om halftwee begonnen, stonden er al rijen mensen voor de deur. De verzamelbeurs was meteen in volle gang en de standhouders deden goede zaken”, aldus Roy Hulshof.

Hoogtepunt van de beurs was de veiling met in het oog springende kavels. “We hadden onder meer verschillende bijzondere foto’s, oude shirts uit de beginjaren, kleding van de bandleden, gitaarbanden van Bennie Jolink en spullen van de oud-crew van Normaal. De bekende Achterhoeker Theo Tankink fungeerde daarbij in de rol van veilingmeester.”

De opbrengst van de beurs wordt bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Høkersweekend in het eerste weekeinde van september. Kaarten voor dit evenement zijn te bestellen via www.anhangerschap.nl