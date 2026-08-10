23 wielerploegen starten in Ronde van de Achterhoek in Ulft

Op 30 augustus starten 23 wielerploegen bij de Ronde van de Achterhoek in Ulft, een internationale UCI 1.2-koers over bijna 189 kilometer met gravelwegen.

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Op zondag 30 augustus begint de negende editie van de Ronde van de met de start van 23 wielerploegen. De internationale UCI 1.2-koers start om 12.00 uur bij het in en voert de renners over bijna 189 kilometer door de .

De wedstrijd maakt deel uit van de internationale wielerkalender van de UCI en sluit in 2026 de Holland Cup af. Aan de start verschijnen zowel internationale continentale teams als nationale en internationale clubploegen. Elke ploeg brengt een eigen kopman mee, wat de wedstrijd een competitief karakter geeft.

Het parcours bevat verschillende gravelwegen, onverharde stroken die inmiddels een vast onderdeel zijn van de Ronde van de Achterhoek. Deze gravelsecties kunnen het verloop van de wedstrijd beïnvloeden en vragen om specifieke vaardigheden van de renners.

Start en finish zijn beide bij het in . Rondom deze locatie vinden tussen 12.00 en 15.00 uur diverse activiteiten plaats, gericht op bezoekers, supporters en ondernemers uit de regio. Hiermee wil de organisatie niet alleen wielerliefhebbers, maar ook andere belangstellenden bij de wedstrijddag betrekken.

Daarnaast is er aandacht voor regionale samenwerking en het bedrijfsleven. Binnen het relatiepeloton ‘Zaken tussen de Spaken’ fungeren , , en Nieuwenhuijse Groep als kopmannen. Dit initiatief verbindt wielersport met het Achterhoekse bedrijfsleven en regionale partners.

Meer informatie over de wedstrijd en het programma is te vinden op de website van de Ronde van de Achterhoek.

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