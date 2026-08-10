GROENLO — Kanonsloop in Groenlo introduceert nieuwe 10 kilometerroute Bommelronde

De Kanonsloop in Groenlo introduceert een nieuwe 10 kilometerroute, de Bommelronde, die op 4 oktober 2026 wordt gelopen.

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De Kanonsloop in krijgt een vernieuwd parcours voor de 10 kilometer. Deze nieuwe route, die de naam Bommelronde draagt, leidt lopers langs herkenbare plekken in en rond , zoals , Camping Marveld, de Groenlose gracht en stadspark De Grolse Weiden. De 38e editie van de Kanonsloop vindt plaats op zondag 4 oktober 2026.

De start en finish van de loop zijn bij de muziekkoepel aan de en Wheme. Naast de nieuwe 10 kilometer blijft de 5 kilometer, onder de naam Kaakronde, onderdeel van het programma. Voor het eerst kunnen teams die meedoen aan de Bedrijvenloop kiezen tussen de 5 kilometer en de nieuwe 10 kilometer. Een team bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf deelnemers, die allemaal dezelfde afstand lopen.

De Bommelronde start om 11.00 uur, gevolgd door de Kaakronde van 5 kilometer om 11.30 uur. Eerder op de dag, om 10.00 uur, is er een Sponsor Obstaclerun voor basisschoolleerlingen uit Groenlo.

De organisatie zal in de komende weken meer details over het vernieuwde parcours bekendmaken. De precieze route wordt later gepubliceerd en is vooraf te bekijken via Strava en Afstandmeten.nl.

Individuele lopers en bedrijventeams kunnen zich inmiddels inschrijven. Informatie over het programma, deelnamekosten en inschrijving is te vinden op de website van Lopersvereniging Groenlo.

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