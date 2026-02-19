WW stijgt sterk in Achterhoek, terwijl 3.900 industriemedewerkers bijna met pensioen gaan

138 keer bekeken

ACHTERHOEK – Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in januari sterker gestegen dan landelijk. Eind januari telde het UWV 2.790 WW-uitkeringen, 217 meer dan in december. Dat is een stijging van 8,4 procent in één maand. Landelijk was de stijging 7,4 procent. Vergeleken met januari 2025 ligt het aantal uitkeringen in de regio zelfs 15,9 procent hoger.

Een deel van de stijging komt uit de industrie. Die sector kampt met terugvallende vraag door hoge energieprijzen, economische problemen in Duitsland en internationale spanningen.

Tegelijkertijd dreigt een groot personeelstekort. In Gelderland zijn 13.000 industriemedewerkers 60 jaar of ouder, waarvan 3.900 in de Achterhoek. Zij gaan de komende jaren met pensioen. Voor technische beroepen blijft de arbeidsmarkt zeer krap en de instroom vanuit opleidingen is onvoldoende.

Om nieuwe medewerkers te trekken worden in de regio initiatieven georganiseerd, zoals het evenement ‘Ontmoet de Techniek’ in juni bij het Graafschap College in Doetinchem.

Volgens het UWV nemen bedrijven steeds vaker mensen aan op basis van potentie en leiden zij hen intern verder op.

