Petitie voor nieuwe brug Eibergseweg in Groenlo

GROENLO – Inwoners van Groenlo zijn een petitie gestart voor vernieuwing van de brug aan de Eibergseweg. Volgens de initiatiefnemers is de huidige brug te laag en te smal voor rondvaartboten en past deze niet bij de uitstraling van de stad.

De initiatiefnemers, verenigd in de werkgroep Bruggenbouwers, wijzen op de groei van het toerisme in Groenlo. Daarbij noemen zij onder meer Marveld Recreatie, het in aanbouw zijnde Bommelwereld en het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. Ook het 750-jarig jubileum van Groenlo in 2027 wordt als aanleiding genoemd om de entree van de stad te verbeteren.

Volgens de petitionarissen lagen er eerder plannen klaar voor vernieuwing van de brug, maar zijn die uit de begroting geschrapt. Met de petitie vragen zij de gemeenteraad de plannen alsnog op te nemen en vóór 2027 uit te voeren.

De brug vormt een belangrijke toegangsroute naar het centrum. Voorstanders vinden dat een nieuwe brug moet zorgen voor betere doorvaart, een aantrekkelijker stadsbeeld en een toekomstbestendige inrichting.

De petitie is online te ondertekenen via:

👉 https://brugvoorgrolle.petities.nl De teller staat op 174 ondertekeningen. De actie loopt tot 19 mei 2026.

