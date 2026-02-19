Muziekvespers met vrouwenkoor, harp en orgel in St. Gudulakerk

126 keer bekeken

LOCHEM – In de St. Gudulakerk klinkt op zondag 22 februari een muziekvesper met vrouwenkoor, harp en orgel. Ars Choralis, onder leiding van Els Dijkerman, voert werken uit van onder anderen Gabriel Fauré, Francis Poulenc en Imogen Holst.

Van Holst, dochter van Gustav Holst, worden twee delen gezongen uit Welcome Joy and Welcome Sorrow, geschreven voor vrouwenkoor en harp. Harpiste Rosanne Reitsema verleent haar medewerking.

Daarnaast klinkt Litanies à la Vierge Noire van Poulenc, geïnspireerd op zijn bezoek aan de Zwarte Madonna van Roc-Amadour. Bij dit werk en andere orgelstukken wordt het grote Gilmanorgel bespeeld door Henk Linker, omdat het koororgel tijdelijk buiten gebruik is.

De muziekvesper staat in het teken van bezinning. Voor, tijdens en na afloop kunnen bezoekers een kaarsje aansteken voor een persoonlijke intentie. De kerk opent om 18.30 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang wordt een vrije gift gevraagd.

