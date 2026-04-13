AALTEN — Aangrijpende expositie over oorlogservaringen Jan Tolkamp in Aalten

In het is van 21 april tot en met eind augustus 2026 de expositie ‘Over Leven’ te zien. De tentoonstelling vertelt het indrukwekkende levensverhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere concentratiekampen overleefde.

Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens een razzia in Aalten en belandde onder meer in Kamp Amersfoort en kampen in nazi-Duitsland, zoals Neuengamme en Ravensbrück. Zijn ervaringen legde hij later vast in persoonlijke memoires.

Kunstenares Marijke van Dijk vertaalde deze verhalen naar een bijzonder kunstproject. De expositie toont het handgedrukte kunstboek ‘Over Leven’, samen met originele kunstwerken en aangrijpende teksten. Het boek ontstond na intensieve gesprekken tussen Tolkamp en Van Dijk.

Volgens de kunstenares staat het verhaal van Tolkamp symbool voor velen: persoonlijk en uniek, maar tegelijk herkenbaar voor talloze oorlogsslachtoffers. De expositie wil het verleden tastbaar maken en het belang van herinneren onderstrepen.

De tentoonstelling is te bezoeken in de Marktkamer van het museum. Meer informatie over openingstijden en tickets is te vinden via Nationaal Onderduikmuseum.

Wist je dat: Aalten tijdens de Tweede Wereldoorlog bekend stond als ‘onderduikersdorp’ vanwege het grote aantal mensen dat er onderdak vond?

