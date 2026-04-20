HUMMELO — Planten ruilen tijdens beurs in Hummelo en Keppel

Tuinliefhebbers kunnen op zondag 3 mei 2026 hun hart ophalen tijdens de halfjaarlijkse plantenruilbeurs in Hummelo ⓘ. De beurs vindt plaats van 11.00 tot 12.30 uur op de parkeerplaats van Kwekerij Bandus.

Tijdens de ruilbeurs krijgen bezoekers de kans om tuin-, kuip- en kamerplanten met gesloten beurs te ruilen. Het idee is simpel: planten worden zoveel mogelijk één op één geruild. Deelnemers blijven eigenaar van hun eigen planten en kunnen deze na afloop weer meenemen of laten staan voor anderen.

De organisatie richt zich op zowel ervaren tuinliefhebbers als mensen met minder groene vingers. Jaarlijks trekt de beurs een groep enthousiaste bezoekers die op een laagdrempelige manier nieuwe en soms bijzondere planten weten te bemachtigen. Ook gangbare huis-, tuin- en keukenplanten wisselen van eigenaar.

Het meenemen van eigen planten is niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd om het ruilen aantrekkelijker te maken. Bezoekers wordt geadviseerd planten in een potje of zak mee te nemen, bij voorkeur voorzien van een naam.

De plantenruilbeurs maakt onderdeel uit van het zaai-, plant- en pootfestijn van de kwekerij. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Meer informatie is te vinden via: https://www.bandus.nl/plantenruilbeurs-hummelo-en-keppel/

