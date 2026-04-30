DOETINCHEM — Nieuwe cursus Achterhoek(s) start in Doetinchem

start op dinsdag 8 september 2026 met de negende editie van de Cursus (s). De cursus is bedoeld voor geboren Achterhoekers én nieuwkomers die meer willen weten over de taal, cultuur en identiteit van de streek.

Tijdens zeven cursusavonden en een excursie krijgen deelnemers uitleg over onder meer de , streektaalspelling, Achterhoekse literatuur, muziek, natuur, landschap en water. Ook is er ruimte om in de praktijk Achterhoeks te spreken: plat praoten met mekare.

De avonden worden gehouden in |Cultureel en educatief centrum aan de IJsselkade in . aan de IJsselkade 13 in |Stad in de en centrumgemeente van de regio. De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond van 19.30 tot 21.45 uur. Streektaalfunctionaris Diana Abbink en streektaalschrijver Joop Hekkelman begeleiden de cursus. Daarnaast leveren onder anderen Hans Keuper, Willem te Molder, Arend Heideman, Sander Grootendorst, André Kaminski en Louis Lansink een bijdrage.

Op 24 oktober staat een excursie door het Achterhoekse |Kleinschalig landschap met houtwallen, weilanden, akkers en doorkijkjes. op het programma.

Er is plek voor 40 deelnemers. De kosten bedragen 175 euro, inclusief cursusboek, koffie, thee, fris, afsluitende bijeenkomst en certificaat. Aanmelden kan tot 1 september 2026 via info@ecal.nu onder vermelding van ‘Aanmelding cursus Achterhoeks’. Meer informatie staat op de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.