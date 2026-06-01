HENGELO / BRONKHORST — Acht kerken openen deuren tijdens derde Achterhoekse Torentocht

Liefhebbers van wandelen, fietsen en erfgoed kunnen op zaterdag 13 juni deelnemen aan de derde Achterhoekse Torentocht. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn acht kerken en torens in de geopend voor publiek. De route voert langs de Dorpskerk in Hoog-Keppel, de Sint-Joriskerk in Drempt, de Remigiuskerk in Steenderen, de Kapel in Bronkhorst, de Dorpskerk in , de Remigiuskerk in Hengelo, de Heilige Antonius van Paduakerk in Kranenburg en de Dorpskerk in Hummelo.

Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende wandel- en fietsroutes. De wandelafstanden variëren van 3 tot 30 kilometer en voeren deels over onverharde paden door het Achterhoekse landschap. De fietsroutes lopen via knooppunten en zijn tussen de 28 en 60 kilometer lang.

Bij inschrijving ontvangen deelnemers een stempelkaart waarmee bij alle deelnemende kerken een stempel kan worden verzameld. Onderweg zijn de locaties ingericht als rustpunt waar bezoekers hun waterfles kunnen vullen en koffie of thee kunnen drinken.

Daarnaast is er in de verschillende kerken van alles te beleven, waaronder exposities, torenbezichtigingen, optredens van koperblazers en een markt. Deelname aan de Torentocht is gratis.

Meer informatie is te vinden via Gelderse Kerken.

