BREDEVOORT — Bredevoorter Maarten Hijink presenteert roman over Hendrickje Stoffels in Koppelkerk

Auteur Maarten Hijink presenteert op vrijdag 5 juni zijn nieuwe roman Lichtval in het Boekencafé van de in . Het boek vertelt het verhaal van Hendrickje Stoffels en Rembrandt van Rijn. De presentatie valt samen met het feit dat het dit jaar 400 jaar geleden is dat Hendrickje Stoffels werd geboren.

Bijzonder is dat zowel Hendrickje Stoffels als schrijver Maarten Hijink hun roots hebben in . In Lichtval staat het leven van Hendrickje centraal, dat begint in het vestingstadje Bredevoort. De roman opent in 1646, wanneer de kruittorenexplosie een groot deel van de stad verwoest. Hendrickje verliest daarbij een deel van haar familie en vertrekt later naar Amsterdam, waar zij in het huishouden van Rembrandt terechtkomt.

Volgens de beschrijving volgt het boek haar zoektocht naar een nieuw leven, haar rol binnen het gezin van de beroemde schilder en de strijd die zij moet voeren met haar verleden én de aanwezigheid van Geertje Dirckx, de tweede echtgenote van Rembrandt.

Maarten Hijink groeide op in Bredevoort en was tussen 2017 en 2023 Tweede Kamerlid voor de SP. Tegenwoordig is hij directeur van Valente, de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.

De boekpresentatie vindt plaats op vrijdag 5 juni van 20.00 tot 22.00 uur in de aan de Koppelstraat in Bredevoort. De inloop start om 19.30 uur. De toegang is op basis van een vrije gift.

Meer informatie en aanmelden via: Koppelkerk of Aanmeldpagina boekpresentatie.

