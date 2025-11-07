Huub Wopereis ontvangt Koninklijke onderscheiding

22 keer bekeken

ZIEUWENT – Tijdens een feestelijke bijeenkomst van de redactie van de PIOT op donderdag 6 november heeft burgemeester Annette Bronsvoort een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Huub Wopereis uit Zieuwent. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor verschillende verenigingen in het dorp.

Huub Wopereis is al ruim 50 jaar actief vrijwilliger bij de PIOT (Papier Is Onze Troef), het lokale krantje van Zieuwent dat sinds 1973 tien keer per jaar verschijnt. Hij zit al sinds de zestiende editie in de redactie en is het langst zittende bestuurslid. Wopereis coördineert redactievergaderingen, schrijft en redigeert artikelen, onderhoudt advertentiecontracten en werkt samen met de drukker aan de verspreiding. In totaal werkte hij mee aan maar liefst 500 edities.

Daarnaast was Wopereis tussen 1980 en 2005 actief binnen Stichting Paaspop Zieuwent, waar hij diverse bestuursfuncties vervulde en hielp bij opbouw, afbouw en bardiensten. Ook bij voetbalvereniging RKZVC zette hij zich jarenlang in. Tussen 2005 en 2018 was hij bestuurslid PR en later penningmeester. Onder zijn verantwoordelijkheid werd de accommodatie vernieuwd met nieuwe kleedkamers, veldverlichting en kunstgras.

