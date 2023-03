Brandweerposten Doetinchem en Wehl zoeken collega’s

ACHTERHOEK – Brandweerposten Doetinchem en Wehl in de Achterhoek zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen die geïnteresseerd zijn in een uitdagende hobby met een belangrijke maatschappelijke waarde worden uitgenodigd om langs te komen tijdens een inloopavond. De inloopavond in Wehl vindt plaats op 22 maart om 19.00 uur en die in Doetinchem op 30 maart om dezelfde tijd.

Brandweercollega’s staan klaar om alle vragen te beantwoorden en deelnemers mogen deelnemen aan een oefening. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de websites van de brandweerposten. De brandweer in deze regio is voor 80 procent afhankelijk van vrijwilligers en nieuwe mensen zijn dus van harte welkom.

Brandweerwerk is veel meer dan alleen het blussen van branden. De brandweer is er om mensen en dieren hulp te verlenen bij brand en ongevallen maar ook bij stormschade en wateroverlast en andere meldingen verlenen we hulp. De brandweerposten in Doetinchem en Wehl zijn vooral op zoek naar mensen die ook overdag beschikbaar zijn. Zelfs mensen die slechts enkele uren overdag beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld tijdens de schooluren of in ploegendienst, zijn welkom om te reageren.

Brandweervrijwilligers redden bijvoorbeeld mensen in noodsituaties en krijgen daarvoor een financiële vergoeding voor de scholing, oefeningen en de uitrukken. Daarnaast biedt de brandweer een goede verzekering en zorgt het voor een goede opleiding.

Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn belangrijke vereisten voor dit werk. Daarnaast is het ook belangrijk om toestemming te hebben van je werkgever om in geval van een alarmering je werkplek te verlaten. Werkgevers hebben er echter ook baat bij als zij een volledig opgeleide brandweerprofessional op de werkvloer hebben.

Mensen die geïnteresseerd zijn in deze uitdaging en nieuwsgierig zijn geworden, worden uitgenodigd om langs te komen tijdens de inloopavonden. Ook mensen die niet in Doetinchem of Wehl wonen, maar wel werken, zijn van harte welkom. Voor meer informatie over andere brandweerposten in de Achterhoek kunnen geïnteresseerden terecht op bijdebrandweer.nl.

