DOETINCHEM — Achterhoekseboeken.nl stopt met verkoop en wordt etalage voor streekboeken

De webwinkel Achterhoekseboeken.nl krijgt vanaf 2027 een nieuwe functie. De website stopt met de verkoop van boeken en wordt een online etalage voor streekboeken uit de en . De huidige verkoopactiviteiten worden de komende maanden stapsgewijs afgebouwd. Per 1 september 2026 stopt de verkoop aan boekhandels. Particulieren kunnen nog tot 1 december 2026 boeken bestellen via de website. Ook reeds bestelde Achterhoekse en Liemerse spreukenkalenders voor 2027 worden nog geleverd.

Het neemt de website over van de Mr. H.J. Steenbergenstichting. In de nieuwe opzet kunnen bezoekers informatie vinden over regionale publicaties. Voor de aanschaf van boeken worden zij via links doorverwezen naar uitgevers of auteurs. Daarmee blijft de website een centraal platform voor streekboeken, zonder zelf boeken te verkopen.

Na afronding van de lopende werkzaamheden wordt de Mr. H.J. Steenbergenstichting in de loop van 2027 opgeheven. Volgens de stichting spelen stijgende kosten, veranderende verkoopmogelijkheden en een afnemende belangstelling voor eigen uitgaven een rol bij dit besluit. Het onderzoekt samen met uitgevers en auteurs hoe nieuwe en bestaande streekboeken straks zo goed mogelijk zichtbaar kunnen worden gemaakt op de vernieuwde website.

Meer informatie is te vinden op Achterhoekseboeken.nl en bij Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.